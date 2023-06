Migranti, Meloni: serve adeguata difesa dei confini esterni

Roma, 15 giu. (askanews) – Con il premier maltese Abela “conveniamo sul fatto che senza un’adeguata difesa dei confini esterni sarebbe molto più difficile risolvere il problema dei movimenti secondari. La sfida è lavorare insieme sui movimenti primari per risolvere la questione dei movimenti secondari”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nelle dichiarazioni alla stampa insieme al premier maltese Robert Abela.

“Con Malta – ha aggiunto – abbiamo lavorato insieme per cambiare il paradigma della Commissione Ue sulle migrazioni. Il tema riguarda non solo un approccio securitario, perché investimenti e cooperazione per offrire alternative alle migrazioni irregolari sono un punto fondamentale del nostro lavoro”.

“Ho aggiornato il premier Abela sulla missione in Tunisia. Penso che aver adottato una dichiarazione congiunta con il premier Saied sia un ottimo risultato, propedeutico alla ricerca di un accordo comune tra Tunisia e Ue. Siamo molto soddisfatti”, ha sottolineato Meloni.