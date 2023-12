Migranti: Meloni, 'si rema contro faticoso lavoro governo, basita da Pd'

Roma, 13 dic. (Adnkronos) – "Si cerca di fare tutto il possibile per smontare il lavoro faticoso" del governo sul fronte dei migranti: "mi ha colpito la reazione del Pd". Sull'accordo con Tirana, che "non viola il diritto internazionale", "sono rimasta basita quando qualcuno ha paventato l'espulsione di Rama dal Pse per aver osato di aiutare l'Italia. Questo la dice lunga sul punto di vista che si ha sull'anteporre gli interessi di partito a quelli della nazione. Io credo che gli interessi della nazione vadano anteposti a quelli di partito, non è quello che ho sempre visto a sinistra". Così la premier Giorgia Meloni, in replica in Aula del Senato sulle sue comunicazioni in vista del Consiglio europeo.