Migranti: Meloni, 'so che ci si aspettava di più, pronta a pagare prezzo ma no scorciatoie'

Roma, 17 dic. (Adnkronos) - Sui migranti "so che i risultati non sono quelli che ci si attendeva, è il fenomeno più complesso che mi sia trovata a gestire. Ma la verità è che non mi interessano le scorciatoie, sono anche pronta a pagare un prezzo in termini di consen...

Roma, 17 dic. (Adnkronos) – Sui migranti "so che i risultati non sono quelli che ci si attendeva, è il fenomeno più complesso che mi sia trovata a gestire. Ma la verità è che non mi interessano le scorciatoie, sono anche pronta a pagare un prezzo in termini di consenso per dare una soluzione definitiva". Così la premier Giorgia Meloni dal palco di Atreju.