Migranti: Meloni, 'spot nei paesi di origine, quote riservate a Paesi che collaborano'**

Roma, 9 mar. (Adnkronos) – "Noi intendiamo fare una campagna di comunicazione nei paesi di origine per spiegare quanto la realtà sia diversa da quanto raccontato da questi criminali, e quali sono i rischi che corrono se si mettono nelle mani di questi trafficanti", prevedendo "quote privilegiate per quei paesi che ci aiutano" in queste campagne di comunicazione. Lo annuncia il premier Giorgia Meloni, nel corso della conferenza stampa seguita al Cdm a Cutro.