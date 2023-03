Migranti, Meloni: Ue parta da difesa confini e lotta trafficanti

Roma, 8 mar. (askanews) – “Su uno dei più complicati, il tema delle migrazioni, abbiamo discusso in maniera molto pragmatica e alcuni sono rimasti stupiti del fatto che entrando all’ultimo Consiglio Ue avevamo una visione comune sul fatto che l’Europa dovesse affrontare il tema come un tema europeo, partendo dalla difesa dei confini esterni e dalla lotta ai trafficanti, tema che per l’Italia diviene ancora più rilevante all’indomani della tragedia a Cutro”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in una dichiarazione alla stampa insieme al primo ministro olandese Mark Rutte.