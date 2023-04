Migranti: Meloni, 'usiamo pragmatismo e non approccio ideologico'

Londra, 28 apr. (Adnkronos) – In caso di disastro economico in Tunisia, dato che “si dice che ci siano centinaia di persone intenzionate a partire, che si fa?”. A chiederlo è il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, parlando alla stampa a margine di un evento all’ambasciata d’Italia a Londra.

“È necessario investire in Africa con risorse efficaci”, ha detto il premier, secondo cui “è l’unico modo” per evitare un massiccio afflusso migratorio. “Cerchiamo di affrontare le questioni con pragmatismo e non con approcci ideologici”, ha rimarcato.