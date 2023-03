Migranti, Meloni: "Valuto prossimo consiglio ministri a Cutro"

Abu Dhabi, 4 mar. (askanews) – “Valuto di fare un prossimo consiglio dei ministri a Cutro”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un punto stampa ad Abu Dhabi nel corso della sua visita in India e negli Emirati Arabi Uniti.

A chi le domandava se avesse valutato di recarsi nel luogo del recente naufragio, la premier ha risposto: “Io ho valutato qualcosa di più, già da qualche giorno. E cioè di celebrare il prossimo consiglio dei ministri a Cutro sul tema dell’immigrazione. Io penso che il modo migliore per onorare quelle vittime sia impedire che accada ancora, questo è il compito del governo e un governo serio questo deve fare”.

Dopo il naufragio di Cutro, ha aggiunto la presidente del Consiglio, “ho sentito dire che la Meloni tace su questa materia. Io sono intervenuta, ho risposto alle interviste, ho scritto una lettera al Consiglio europeo, alla Commissione europea, mi pare che non si possa dire che non ho fatto del mio meglio per fare il mio lavoro, come è giusto che sia, e il mio lavoro è cercare di risolvere dei problemi”.