Migranti: Messina (Fdi), 'sinistra attacca ma Lollobrigida a favore italiani'

Roma, 18 apr. (Adnkronos) – "Siamo di fronte all’ennesimo attacco strumentale di Schlein e compagni. Stavolta bersaglio il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e Foreste, Lollobrigida, per aver osato dire sia necessario incentivare le nascite, costruendo un welfare che consenta agli italiani di lavorare, avere uno stipendio dignitoso e mantenere una famiglia, non arrendendosi alla scomparsa del popolo italiano che non procrea per mancanza di basi economiche. Sinceramente mi sfugge cosa ci sia di anomalo nel parlare a favore degli italiani. Forse gli oppositori a tutti i costi, che nulla hanno fatto per incentivare la natalità e le politiche di immigrazione, dovrebbero pensare di più all’interesse della Nazione che dicono di voler rappresentare, perché sino ad oggi, e la sonora batosta alle elezioni lo ha dimostrato, non sembra lo abbiano fatto". Lo dichiara Manlio Messina, vice capogruppo vicario di Fratelli d'Italia alla Camera.