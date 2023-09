Migranti: Metsola, 'soluzione entro voto Ue, ora da parole a fatti'

New York, 18 set. (Adnkronos) - "L'Italia è accanto all'Europa e l'Europa è accanto all'Italia: gli arrivi a Lampedusa non sono una sfida solo dell'Italia ma dell'Europa. Se non troviamo soluzioni concrete la nostra politica migratoria ha fallito"...

New York, 18 set. (Adnkronos) – "L'Italia è accanto all'Europa e l'Europa è accanto all'Italia: gli arrivi a Lampedusa non sono una sfida solo dell'Italia ma dell'Europa. Se non troviamo soluzioni concrete la nostra politica migratoria ha fallito". Lo ha detto la presidente del Parlamento Ue Roberta Metsola, arrivando al consolato italiano a New York alla vigilia dell'assemblea delle Nazioni Unite.

"Lampedusa non può essere lasciata sola. Chiediamo soluzioni da decenni – ha rimarcato Metsola, accolta dal ministro agli Affari esteri Antonio Tajani – il Papa ha detto che il Mediterraneo è il più grande cimitero al mondo e noi legislatori che risposte abbiamo dato? Adesso dobbiamo passare dalle parole ai fatti, servono delle azioni quando parliamo della politica dei rimpatri, dell'asilo, della solidarietà. Altrimenti perdiamo i cittadini".

"Al Parlamento europeo abbiamo delle proposte legislative sul tavolo e stiamo lavorando tutti i giorni con la speranza che fino alle elezioni europee avremo un pacchetto di leggi che finalmente indirizza i problemi, le sfide con delle soluzioni, altrimenti i cittadini non ci capiranno più".