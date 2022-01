Migranti, Metsola (Ue): “Non lasciare soli paesi in prima linea”

Roma, 31 gen. (askanews) – “Voglio un’Europa che distrugge i muri e non li costruisce. È questo un punto importante per me… La situazione è che ci sono dei paesi con governi illegittimi che utilizzano la vita delle persone più vulnerabili del mondo per fare politica. Questo è un problema. La questione migratoria è un’altra sfida che abbiamo come Europa, non possiamo lasciare i paesi in prima linea soli senza trovare una soluzione europea per una crisi che è europea”: così la maltese Roberta Metsola, presidente del Parlamento europeo, ospite a Che tempo che fa su Rai 3, è intervenuta sulla crisi dei migranti, spesso sfruttata, ha spiegato, da Paesi con governi illegittimi, un chiaro riferimento alla Bielorussia.