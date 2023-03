Migranti: ministero Difesa chiesto stralcio norma su sorveglianza marittima**

Roma, 9 mar. (Adnkronos) – Sarebbe stato il ministero della Difesa, a quanto apprende l'Adnkronos, a chiedere che dal dl sull'immigrazione irregolare e i flussi approvato nel Cdm di Cutro venisse stralciata la norma -contenuta nell'articolo 10 del testo arrivato in preconsiglio- che rafforzava il ruolo della marina militare sulla sorveglianza marittima, dando un ruolo anche ai comandanti di nave da guerra. Il responsabile delle Difesa, Guido Crosetto, non ha potuto prendere parte al Cdm in Calabria, perché impegnato a Roma per la visita del premier israeliano Benjamin Netanyahu. Crosetto avrebbe tuttavia chiesto formalmente di stralciare la norma in questione, con particolare riferimento all'istituzione di un "Dispositivo integrato interministeriale di sorveglianza marittima". L'articolo sarebbe stato poi stralciato nella sua interezza.