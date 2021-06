Migranti minori, abusi e atrocità alle frontiere in Europa

Milano, 17 giu. (askanews) – In vista della Giornata Mondiale del Rifugiato di domenica 20 Giugno e del Consiglio Europeo del 24-25 giugno, che ha in agenda la gestione dei migranti, Save the Children ha pubblicato un rapporto sui migranti minori e le atrocità a cui vengono sottoposti in Europa e alle frontiere, anche italiane. Con episodi di respingimento che, per i minori, non sono ammessi. Un video presenta il rapporto.