Migranti: Montaruli (Fdi), 'sinistra li usa per aprire a cittadinanza veloce'

Roma, 2 set. (Adnkronos) – Sul tema degli sbarchi "è evidente che oggi i sindaci, al netto di quelli del Pd, hanno un governo che al contrario del passato non dice loro 've li diamo perché dobbiamo accoglierli tutti', ma dice 've li diamo temporaneamente perché stiamo lavorando al blocco delle partenze e ai rimpatri'. Ma esiste una strumentalizzazione becera da parte della sinistra: utilizzare il tema degli arrivi per aprire alla cittadinanza veloce come affermato recentemente dal sindaco di Torino sullo ius scholae e per noi questo è semplicemente inammissibile". Lo ha detto in una intervista a Libero Augusta Montaruli, vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.

Per Montaruli, sull'immigrazione irregolare "bisogna arrivare al blocco delle partenze e ad aumentare i rimpatri. E su questo il governo sta lavorando senza sosta. Lo dimostra l’aumento del 30% dei rimpatri". "Di fronte a quest’emergenza il Presidente Meloni non si sta voltando dall’altra parte scaricando la responsabilità su Bruxelles, così come eravamo abituati a vedere nei governi precedenti", conclude la deputata.