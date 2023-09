Migranti: Moretti, 'Meloni fa cassa su povera gente, è pizzo Stato'

Roma, 24 set. (Adnkronos) - “Quella dei cinquemila euro chiesto ai migranti per pagarsi la libertà sa tanto di pizzo di Stato, questo si , richiamato a sproposito dalla Meloni qualche tempo fa. Una miseria politica che ci renderebbe pari agli scafisti: si paga per la libertà di s...

Roma, 24 set. (Adnkronos) – “Quella dei cinquemila euro chiesto ai migranti per pagarsi la libertà sa tanto di pizzo di Stato, questo si , richiamato a sproposito dalla Meloni qualche tempo fa. Una miseria politica che ci renderebbe pari agli scafisti: si paga per la libertà di scappare dalla distruzione del proprio paese, si paga per la libertà quando si arriva in italia. Di lager in lager , di mostruosità in mostruosità. Dimenticando una semplice cosa: parliamo di esseri umani, non di 'carico residuale', come ha detto il ministro Piantedosi". Così sui social l’eurodeputata del Pd Alessandra Moretti.

"In questo scenario, tra i soldi chiesti ai migranti che certamente non li hanno perché nemmeno hanno più una vita, tra la presidente del Consiglio che ammette il proprio fallimento, si rinvigorisce la propaganda della Lega che propone di tornare ai decreti Salvini. Come se quella fosse mai stata una soluzione. Basta con queste oscenità sulla povera gente, ha detto bene Papa Francesco, sono persone non palline da ping pong”, conclude la dem.