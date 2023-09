Migranti: Morgante (Fdi), 'ok critiche stampa ma no a mistificazione fatti'

Migranti: Morgante (Fdi), 'ok critiche stampa ma no a mistificazione fat...

Roma, 27 set. (Adnkronos) – "Il ruolo della stampa è certamente quello di essere vigile e critica nei confronti di chi governa ma ha un dovere assoluto da rispettare: quello di attenersi ai fatti. Ancora una volta, invece, da parte del quotidiano La Repubblica arriva un attacco nei confronti dell’operato del governo che non si basa sui fatti ma su ricostruzioni totalmente prive di fondamento. Secondo quanto riportato, infatti, nel decreto sui migranti che verrà approvato oggi in Consiglio dei ministri ci sarebbe una minore tutela per le donne incinte e per i minori costretti, rispetto alla precedente normativa, a dimostrare la loro età per essere riconosciuti tali. Quelle narrate sono falsità". Così la deputato di Fratelli d’Italia Maddalena Morgante, componente della commissione Affari sociali e responsabile nazionale del partito del dipartimento famiglia e valori non negoziabili.

"Il decreto che verrà approvato oggi, infatti – prosegue Morgante -, estende a tutte le donne il regime di protezione già previsto per le donne incinte quindi, semmai, la tutela nei confronti delle donne è rafforzata, quanto ai secondi, invece, lungi dall’esserci una inversione dell’onere della prova, si prevede soltanto che in caso di flussi costanti e ingenti vengano accelerate le procedure per l’accertamento dell’età mentre la presunzione in caso di dubbio resta. Accettiamo ogni critica non la mistificazione dei fatti".