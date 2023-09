Migranti: Mulè (Fi), 'blocco navale inattuabile senza accordo internazionale'

Roma, 15 set. (Adnkronos) - "Per risolvere la questione dell’immigrazione non è neppure ipotizzabile un blocco navale, quello che si può fare è adottare decisioni condivise con l’Europa, tipo l’operazione Sofia, che era un’attività di natura m...

Roma, 15 set. (Adnkronos) – "Per risolvere la questione dell’immigrazione non è neppure ipotizzabile un blocco navale, quello che si può fare è adottare decisioni condivise con l’Europa, tipo l’operazione Sofia, che era un’attività di natura militare sotto l’egida dell’Unione europea, che si occupava sia di intercettare i barchini, sia di riportarli indietro ma in accordo con i paesi del Nord Africa". Lo afferma il vicepresidente della Camera e parlamentare di Forza Italia, Giorgio Mulè, intervenendo a L’Aria Che Tira, su La7.

"Quello che dobbiamo avere chiaro è che l’Italia, in autonomia, non può mandare navi della marina militare davanti alle coste tunisine fuori dal quadro di un accordo di collaborazione internazionale", conclude Mulè.