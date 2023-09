Migranti: Mulè (Fi), 'Germania finanzia Ong per salvataggi ma non attua ricollocamento'

Migranti: Mulè (Fi), 'Germania finanzia Ong per salvataggi ma non...

Roma, 15 set. (Adnkronos) – "A fronte di un fenomeno epocale, con arrivi a Lampedusa nell’ordine di migliaia di persone, la posizione della Germania è di dire al nostro Paese che, prima di sfamare e dare una sistemazione umana a quei bambini a quelle donne e a quegli uomini che hanno attraversato il mare nelle condizioni che conosciamo tutti, dove l’ultimo bambino di cinque mesi è morto ieri, dobbiamo prendere a tutti le impronte digitali". Lo dice Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera e deputato di Forza Italia, intervistato a L’Aria Che Tira, su La7.

Il parlamentare forzista sottolinea che "al governo tedesco ricordo che l’Italia, dall’insediamento del governo Meloni, ha salvato 85.000 esseri umani e le Ong ne hanno salvati altri 5.000, ma quello che non si comprende è il come mai la Germania che finanzia il 55% delle organizzazioni non governative per fare questo lavoro poi non accoglie i migranti nel suo territorio". "I dati parlano chiaro: quest’anno il governo di Berlino ha dato accoglienza, con il ricollocamento volontario dei migranti sbarcati in Italia a soli 835 individui, è il caso che i tedeschi e tutta l’Europa riflettano su questo", conclude Mulè.