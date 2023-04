Migranti, Mulè, 'insubordinazione istituzionale da amministratori sinistra'

Roma, 17 apr. (Adnkronos) - “Gli sbarchi sono tanti e sarebbe sbagliato non intervenire. L’atteggiamento tenuto in questo caso da parte dei sindaci e degli amministratori di sinistra, specialmente in un momento come quello attuale in cui è quadruplicato il numero degli sbarchi, qu...

Roma, 17 apr. (Adnkronos) – “Gli sbarchi sono tanti e sarebbe sbagliato non intervenire. L’atteggiamento tenuto in questo caso da parte dei sindaci e degli amministratori di sinistra, specialmente in un momento come quello attuale in cui è quadruplicato il numero degli sbarchi, quando hai le strutture di accoglienza al collasso e sai che ci sono centomila persone che stanno per partire verso le nostre coste, mi sembra che possa configurare una sorta di insubordinazione istituzionale”. Lo afferma Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera e deputato di Forza Italia, intervenendo a L’Aria che Tira, su La7.

Per il parlamentare ‘azzurro’, "adesso più che mai è necessario che tutti gli attori istituzionali facciano la propria parte. I primi cittadini e i governatori devono fare il loro lavoro, nessuno gli dice che non possono esprimere un legittimo dissenso, ma le leggi che ci sono vanno rispettate”.

“Quello che deve essere chiaro – prosegue Mulè – è che le decisioni adottate legalmente dal governo e altrettanto legittimamente approvate dal Parlamento devo essere applicate”.