Migranti: Musumeci, 'Apostolico non è unica a far politica, a Catania c'è uno che attacca destra'**

**Migranti: Musumeci, 'Apostolico non è unica a far politica, a C...

**Migranti: Musumeci, 'Apostolico non è unica a far politica, a C...

Brucoli (Siracusa), 8 ott. (Adnkronos) - "Fra i magistrati catanesi la giudice Apostolico non è la sola a fare politica, questo è un altro tema di cui ci occuperemo in altra sede". Lo ha detto il ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci, a Brucoli, a margine del conv...

Brucoli (Siracusa), 8 ott. (Adnkronos) – "Fra i magistrati catanesi la giudice Apostolico non è la sola a fare politica, questo è un altro tema di cui ci occuperemo in altra sede". Lo ha detto il ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci, a Brucoli, a margine del convegno sul turismo organizzato da Fratelli d'Italia, parlando del caso della giudice Apostolico di Catania. Alla domanda a chi faccia riferimento, spiega: "Non lo posso dire ma si tratta di un magistrato che negli ultimi anni si è divertito ad utilizzare i propri pregiudizi di uomo di sinistra per attaccare esponenti della Destra – dice -Naturalmente qui nessuno reclama il diritto alla salvaguardia della propria dignità, perché non sarà certo questo tentativo a inficiare la dignità di ognuno di noi. Voglio solo dire che tra tanti magistrati seri, anche di Sinistra, che mantengono una condotta responsabile c'e qualche politicizzato che non meriterebbe la solidarietà della gente responsabile e perbene. Non mi fate dire altro perché altrimenti roviniamo la giornata". Poi aggiunge: "E' un giudice che fa servizio a Catania, e non è il solo…".