Migranti: Napoli (Az), 'Meloni sbaglia se pensa di dividere Parigi e Berlino'

Roma, 26 set. (Adnkronos) - "Come in un gioco degli specchi, la presidente Meloni si è inoltrata su un terreno scivoloso. Se pensa di giocare la linea umanitaria di Berlino contro la linea intransigente di Parigi rischia di finire fuori strada. A pochi mesi dal voto europeo, nessun gover...

Roma, 26 set. (Adnkronos) – "Come in un gioco degli specchi, la presidente Meloni si è inoltrata su un terreno scivoloso. Se pensa di giocare la linea umanitaria di Berlino contro la linea intransigente di Parigi rischia di finire fuori strada. A pochi mesi dal voto europeo, nessun governo europeo può andare oltre una disponibilità di facciata in tema di accoglienza dei migranti. Come può Macron aiutare l’Italia a cambiare le regole di Dublino senza subire l’aggressione di Le Pen, alleata di Salvini che è alleato di Meloni?". Così Osvaldo Napoli, della segreteria nazionale di Azione.

"Neanche a me è sfuggito un certo cinismo del governo tedesco quando ha annunciato che finanzia una Ong per salvare gli immigrati – prosegue -. Ma se il cinismo di Scholz è da biasimare, davvero qualcuno può illudersi sulla disponibilità illimitata di Parigi? Non è giocando a dividere i partner europei che la questione migranti potrà fare un passo avanti. È esattamente il contrario. Solo ritrovando un percorso realistico e concreto, su cui far convergere i Paesi europei che si può trovare una soluzione efficace sia pure limitata nel tempo". "Meloni dovrebbe convincere Ungheria e Repubblica Ceca a rimuovere i loro veti sulla redistribuzione, questo, sì, metterebbe in difficoltà Germania e Francia. Perché Orban e Morawiecki sono diventati comodi alibi dietro i quali si nascondono tutti gli altri", conclude Napoli.