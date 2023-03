Migranti, nave Louise Michel in fermo amministrativo a Lampedusa

Roma, 27 mar. (askanews) – Le immagini dello sbarco dei migranti raccolti dalla nave Geo Barents di Medici Senza Frontiere domenica 26 marzo nel porto di Bari. Molte le notizie intorno alle navi delle ONG: la polemica ora si sposta a Lampedusa, dove la nave Louise Michel è sottoposta a fermo amministrativo in base al decreto ONG. L’imbarcazione finanziata anche dall’artista Bansky, qui in immagini di archivio, doveva dirigersi a Trapani per lo sbarco ma si è fermata per salvare altri migranti. Secondo la Louise Michel, erano in pericolo di vita e senza assistenza; secondo la guardia costiera italiana, i soccorsi erano già avviati; la nave con 180 persone a bordo è stata poi dirottata su Lampedusa.

Intanto la ong SOS Mediterranee ha diffuso queste immagini che documenterebbero un attacco avvenuto sabato 25 contro la sua nave Ocean Viking da parte di una motovedetta della guardia costiera libica, mentre la ONG cercava di recuperare i migranti a bordo di un barcone. Dalla motovedetta 656 sono partiti dei colpi d’arma da fuoco sparati in aria. SOS Mediterranée denuncia che la guardia costiera libica ha messo deliberatamente a rischio i migranti usando i mezzi forniti dall’Italia in base all’accordo con la Libia. L’episodio sarebbe avvenuto in acque internazionali al largo della costa libica. Secondo l’ONG, la nave è riuscita a recuperare alcune persone che erano cadute in mare dal gommone ma gli altri, circa 80 persone, sono state alla fine intercettate e riportate in Libia. Le immagini sono state riprese dall’aereo di sorveglianza Seabird 2 dell’organizzazione non governativa francese.