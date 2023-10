Migranti: nella notte quattro sbarchi a Lampedusa, 258 in poche ore

Palermo, 8 ott. (Adnkronos) - Ancora sbarchi sull'isola di Lampedusa. Nella notte sono quattro le imbarcazioni arrivate, per complessivi 258 migranti, prevalentemente uomini. Nel primo sbarco sono arrivati in 9, nel secondo in 116, nel terzo sbarco sono stati soccorsi in 118, ed infine nel quar...

Palermo, 8 ott. (Adnkronos) – Ancora sbarchi sull'isola di Lampedusa. Nella notte sono quattro le imbarcazioni arrivate, per complessivi 258 migranti, prevalentemente uomini. Nel primo sbarco sono arrivati in 9, nel secondo in 116, nel terzo sbarco sono stati soccorsi in 118, ed infine nel quarto sbarco in 15 persone.