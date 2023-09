Migranti: Nevi (Fi), 'Berlusconi insegna, chiudere accordi per evitare partenze'

Roma, 28 set. (Adnkronos) - "Tajani sta facendo un gran lavoro, bisogna convincere i Paesi europei che il tema migrazione non è dei singoli Stati ma di tutti. Berlusconi ci ha insegnato che dobbiamo chiudere accordi con i Paesi africani per evitare le partenze altrimenti la situazione &e...

Roma, 28 set. (Adnkronos) – "Tajani sta facendo un gran lavoro, bisogna convincere i Paesi europei che il tema migrazione non è dei singoli Stati ma di tutti. Berlusconi ci ha insegnato che dobbiamo chiudere accordi con i Paesi africani per evitare le partenze altrimenti la situazione è difficile da gestire". Così Raffaele Nevi, vicecapogruppo vicario alla Camera e portavoce di Forza Italia, interviene a Tgcom sul tema migrazione.

Sulla tre giorni azzurra che si terrà a Paestum questo fine settimana spiega: "Ricorderemo Berlusconi, l’uomo, il politico lungimirante che ha dato molto all’Italia con la sua rivoluzione liberale, garantista, riformista per una Europa dei popoli e non dei burocrati spesso distante dalle famiglie e dai territori". Mentre sull’iniziativa contro il degrado delle periferie a Tor Bella Monaca, Nevi conclude: "E’ stata fortemente voluta dal nostro presidente della commissione, Alessandro Battilocchio, insieme ai tanti sacerdoti impegnati. Un’idea per dimostrare che la cultura può essere un modello contro il degrado delle periferie e per ribadire che lo Stato c’è".