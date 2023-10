Migranti, nuovi arrivi a Lampedusa: cinque sbarchi nella notte

Palermo, 12 ott. (Adnkronos) - Nuovi sbarchi a Lampedusa. In poche ore sull'isola dalla tarda serata di ieri sono arrivate 186 persone. All'alba sulla più grande delle Pelagie altri due arrivi.I primi 17 tutti uomini, sono stati rintracciati ieri sera sulla terraferma, così c...

Palermo, 12 ott. (Adnkronos) – Nuovi sbarchi a Lampedusa. In poche ore sull'isola dalla tarda serata di ieri sono arrivate 186 persone. All'alba sulla più grande delle Pelagie altri due arrivi.

I primi 17 tutti uomini, sono stati rintracciati ieri sera sulla terraferma, così come altri 31 migranti, tra cui 3 donne e sei minori. Poi nella notte si sono succeduti tre sbarchi, con rispettivamente 50 migranti a bordo, 48 e 40. Provengono dal Ghana, Egitto, Burkina Faso, Sudan sud Sudan. Ma anche dal Bangladesh, Eritrea, Marocco, Egitto e Somalia. Sono stati trasferiti tutti all'hotspot dell'isola di Lampedusa.

Poi un barchino di circa 4 metri su cui viaggiano 21 tunisini e libici, tra cui 2 minori, è stato intercettato dagli uomini della Guardia costiera. Ai soccorritori hanno detto di essere partiti da Zarzis, in Tunisia, martedì sera. Altri 12, invece, sono riusciti a raggiungere direttamente l'isola: i carabinieri li hanno rintracciati a Cala Pisana. Tra loro anche due donne e altrettanti minori accompagnati. Arrivano da Tunisia e Marocco e per il viaggio avrebbero pagato 2mila dinari tunisini. Con gli ultimi arrivi salgono a quota 230 i migranti ospiti dell'hotspot di contrada Imbriacola. Per la mattina non sono previsti trasferimenti.