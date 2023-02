Migranti, nuovi sbarchi a Lampedusa: arrivata anche una donna incinta

Nuovi sbarchi, in tutto tre, durante la notte a Lampedusa.

Sono giunti sull’isola altri 73 migranti. Tra i nuovi arrivati anche diverse donne e bambini, come spesso accade. Una di loro era incinta. I migranti sono stati soccorsi dalle motovedette della Capitaneria di porto. I nuovi arrivati sono stati trasferiti all’hotspot di contrada Imbriacola. Tuttavia, per alleggerire la struttura, in data 21 febbraio sono previsti diversi trasferimenti: almeno 459. I trasferimenti sono stati organizzati in questo modo: 187 individui saranno imbarcati su un aereo diretto a Crotone, altri 89 su un pattugliatore diretto a Pozzallo, in provincia di Ragusa e, infine, altre 183 persone raggiungeranno Porto Empedocle sulla nave Galaxy.

Nuovi sbarchi a Lampedusa: situazione critica nell’hotspot

I trasferimenti di tali migranti sono assolutamente necessari: l’obiettivo primario è quello di alleggerire l’hotspot di contrada Imbriacola in quanto saturo di persone. Come informa l’Ansa, nella struttura di primissima accoglienza sono al momento presenti 1769 ospiti, i posti disponibili di base sono solamente 400. I trasferimenti sono stati disposti dalla Prefettura di Agrigento in accordo col Viminale.

Gommone al largo di Mahdia

Da SkyTg24 si legge come la motovedetta delle Dogane tunisine hanno intercettato un gommone al largo delle coste di Mahdia.

A bordo dell’imbarcazione erano presenti 21 persone. I migranti soccorsi hanno affermato di essere salpati proprio da Mahdia per raggiungere l’Europa.