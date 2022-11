Migranti: Ocean Viking, Le Figaro, 'Italia vince nel braccio di ferro con Europa'

Parigi, 11 nov. (Adnkronos) – "Preso in una morsa, Macron ha finalmente permesso alla nave di attraccare al porto militare di Tolone". Lo scrive Le Figaro, commentando la vicenda della Ocean Viking, la nave della ong Sos Mediterraneo a cui non è stato consentito di sbarcare in Italia.

"Seconda resa dei conti vinta da Roma in quattro anni – sottolinea il quotidiano francese – Rifiutando categoricamente di far sbarcare sulle sue coste i 234 migranti provenienti dall'Ocean Viking, l'Italia ha torto ancora una volta il braccio degli altri Paesi europei, costringendo infine la Francia a consentire alla nave umanitaria di accedere giovedì al porto militare di Tolone".