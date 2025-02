Migranti, Open arms: soccorsi 17 su un gommone, tra loro bambini

Roma, 18 feb. (askanews) – La ong Open Arms ha soccorso in mare 17 persone tra cui quattro donne e due bambini di 10 e 11 anni. Dopo una segnalazione di Alarm Phone il veliero Astral, salpato dal porto di Marsala, si è mosso per soccorrere i migranti su un gommone alla deriva: gli sono stati forniti giubbotti di salvataggio ed è stata prestata prima assistenza. “Siamo in una situazione pendente, con persone in difficoltà tra cui due bambini – hanno dichiarano dall’imbarcazione di Open Arms – da sei ore stiamo attendendo l’intervento delle autorità competenti affinché giungano sul luogo del soccorso per prendersi carico dei naufraghi”.