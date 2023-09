Migranti: Orfini, 'blocco navale? E' missione Sophia soppressa da Salvini'

Roma, 19 set. (Adnkronos) - "Oggi Piantedosi ci spiega che la soluzione è il blocco navale ma che il blocco navale in realtà è la missione Sophia. Cioè quella che Salvini e Piantedosi suo capo di gabinetto fecero sopprimere perché non era un blocco navale. Non...

Roma, 19 set. (Adnkronos) – "Oggi Piantedosi ci spiega che la soluzione è il blocco navale ma che il blocco navale in realtà è la missione Sophia. Cioè quella che Salvini e Piantedosi suo capo di gabinetto fecero sopprimere perché non era un blocco navale. Non c'è che dire, il paese è in ottime mani". Così Matteo Orfini del Pd su twitter.