Migranti: Orfini, 'sequestrano e multano navi ong per aver salvato vite, governo osceno'

Roma, 23 ago. (Adnkronos) – "Chiedono (giustamente) alle navi ong di intervenire per salvare persone in pericolo. Gli assegnano un porto di sbarco lontanissimo (senza alcuna ragione). Quando le navi arrivano nel porto le sequestrano e le multano. La colpa? Aver salvato vite. Un governo osceno". Lo scrive in un tweet Matteo Orfini (Pd).