Migranti: Osnato (Fdi), 'bene risveglio di Bonaccini, ma ormai è fuori tempo'

Roma, 22 ago. (Adnkronos) – "Leggo con stupore le ultime dichiarazioni del presidente Bonaccini sul pericolo di tendopoli nelle città, come anche per una ‘bomba sociale’ pronta a esplodere a causa dell’immigrazione incontrollata. Pur apprezzandone il risveglio da un torpore sinistro, devo dire che egli arriva ormai fuori tempo. Il pericolo c’è da tanti anni, ma lui se ne accorge soltanto adesso. In diverse città le tendopoli sono ormai un fenomeno che risale nel tempo: a Milano, per esempio, i bivacchi sotto a tanti portici erano là anche quando le sinistre (mal)governavano il Paese". Così Marco Osnato, deputato di Fratelli d’Italia e presidente della commissione Finanze della Camera dei deputati.

"Bonaccini – sottolinea – chieda a Majorino e Sala come mai non hanno mai protestato prima, né hanno mai preso misure per tutelare i cittadini. Purtroppo, i milanesi e tanti altri italiani convivono con una crescente insicurezza. Le giunte di sinistra facciano un esame di coscienza: non è mai troppo tardi. Nel tempo, durante i mesi estivi gli sbarchi sono sempre aumentati e i numeri degli ultimi giorni non sono certo colpa del governo Meloni. Anzi, il presidente del Consiglio si sta impegnando in prima persona per affrontare la questione con importanti accordi internazionali: qualcosa in cui nessun esecutivo precedente è riuscito, anche perché nessuno ha avuto la volontà di provarci". "Noi abbiamo ricevuto un mandato politico chiaro, anche in materia di immigrazione e sicurezza, e lo stiamo decisamente onorando", conclude Osnato.