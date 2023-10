Migranti: Ostellari, 'sinistra smemorata, garantire terzietà della magistratura'

Roma, 6 ott. (Adnkronos) - "Leggo dichiarazioni sdegnate di esponenti della sinistra, evidentemente smemorati o in malafede. Nel 2018 l’allora ministro Orlando ordinò degli accertamenti nei confronti di un magistrato, ritratto in una fotografia mentre beveva un caffè, a marg...

Roma, 6 ott. (Adnkronos) – "Leggo dichiarazioni sdegnate di esponenti della sinistra, evidentemente smemorati o in malafede. Nel 2018 l’allora ministro Orlando ordinò degli accertamenti nei confronti di un magistrato, ritratto in una fotografia mentre beveva un caffè, a margine di una convention politica. Allora la sinistra si appellò all’articolo 36 del codice di procedura penale. Oggi finge di non conoscerlo. La Lega chiede che le regole si rispettino sempre e la legge valga per tutti. Proprio per garantire alla magistratura quella terzietà che è un suo patrimonio oltre che una sua prerogativa costituzionale". Così Andrea Ostellari, sottosegretario alla Giustizia e senatore della Lega.