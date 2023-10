Migranti: Ostellari, 'video Catania lascia ancora sgomenti'

Roma, 5 ott. (Adnkronos) - "Esprimo la mia solidarietà alle donne e agli uomini delle nostre Forze dell'Ordine. Il video diffuso in queste ore e risalente al 2018 lascia ancora sgomenti. Lo Stato e i suoi rappresentati sono chiamati a onorare chi rischia la vita ogni giorno per la s...

Roma, 5 ott. (Adnkronos) – "Esprimo la mia solidarietà alle donne e agli uomini delle nostre Forze dell'Ordine. Il video diffuso in queste ore e risalente al 2018 lascia ancora sgomenti. Lo Stato e i suoi rappresentati sono chiamati a onorare chi rischia la vita ogni giorno per la sicurezza di tutti e, lo auspico, non a confondersi con frange di facinorosi". Lo ha dichiarato il sottosegretario di Stato alla Giustizia, senatore Andrea Ostellari, commentando il video postato dal ministro Matteo Salvini sulla presenza del giudice di Catania, Iolanda Apostolico, a una manifestazione del 2018 organizzata per chiedere lo sbarco degli immigrati dalla nave Diciotti.