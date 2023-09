Migranti: P.Chigi, su età minori nessuna inversione onere prova, procedure più veloci**

Roma, 27 set. (Adnkronos) - "È priva di qualunque fondamento la notizia riportata dal quotidiano 'La Repubblica', in merito alla quale è stata pubblicata anche un'intervista del Garante per l'infanzia, secondo cui nel nuovo decreto oggi all’attenzione del...

Roma, 27 set. (Adnkronos) – "È priva di qualunque fondamento la notizia riportata dal quotidiano 'La Repubblica', in merito alla quale è stata pubblicata anche un'intervista del Garante per l'infanzia, secondo cui nel nuovo decreto oggi all’attenzione del Consiglio dei ministri verrebbe abrogata la presunzione di minore età nei casi di dubbio. In tali casi infatti la presunzione -articolo 19-bis, comma 8, decreto legislativo 142 del 2015- resta invariata: viene soltanto eccezionalmente accelerata, in presenza di flussi particolarmente ingenti, la procedura di accertamento, effettuata sotto controllo di garanzia dell’Autorità giudiziaria competente. Non è pertanto prevista alcuna inversione dell'onere della prova circa l’età del minore". É quanto precisa una nota di Palazzo Chigi.

"Si assiste con stupore -prosegue il comunicato- alla continua diffusione di notizie non veritiere e anzi fortemente errate, dopo quella di ieri secondo cui sarebbe stato eliminato il diritto alla protezione delle donne in gravidanza, diritto che è stato invece esteso a tutte le donne. Ci si attenderebbe dagli organi di informazione una verifica puntuale, prima della diffusione di notizie in grande evidenza".