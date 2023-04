Migranti: Paita, 'aula messa sotto schiaffo da marcia indietro maggioranza'**

Roma, 19 apr. (Adnkronos) - "Si tratta di una marcia indietro, e l'abbiamo capito. Ma questo parziale ripensamento non può essere fatto in Aula. Quest'aula non può essere messa sotto schiaffo da iniziative che arrivano in corso d'opera”. Lo ha detto la Preside...

Roma, 19 apr. (Adnkronos) – "Si tratta di una marcia indietro, e l'abbiamo capito. Ma questo parziale ripensamento non può essere fatto in Aula. Quest'aula non può essere messa sotto schiaffo da iniziative che arrivano in corso d'opera”. Lo ha detto la Presidente del Gruppo Azione-Italia Viva al Senato Raffaella Paita, intervenendo in Aula sulla modifica all'emendamento sulla protezione speciale, decisa dalla maggioranza.

“Questo parziale ripensamento dimostra che avete commesso un grossolano errore di valutazione, ma il punto è che non potete farlo – ha aggiunto la senatrice riferendosi alle forze di maggioranza – e questo perché una riformulazione di un emendamento prevede delle compensazioni per gli altri soggetti, e cioè la presentazione di eventuali sub emendamenti. Di certo – ha concluso Paita – non possiamo passare sopra un atto che lede il diritto nostro di contro avanzare proposte su una modifica che è appena arrivata”.