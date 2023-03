Migranti: Paita (Iv-Az), 'Salvini spieghi in Parlamento dinamica Cutro...

Roma, 15 mar (Adnkronos) – "Mi attendo che il governo ricostruisca con la dovuta dovizia di particolari e anche con l’umanità che finora è mancata quanto è accaduto a largo di Cutro”. Lo ha detto Raffaella Paita, capogruppo di Azione-Italia viva, a Sky Start.

“La dinamica della vicenda è ancora tutta da chiarire. C’è un buco di ore che deve essere spiegato. L’atteggiamento del governo e della presidente del Consiglio non mi è piaciuto. Il ministro Salvini, responsabile per competenza delle iniziative della Guardia costiera, venga in Parlamento a spiegare esattamente, con trasparenza, che cosa è accaduto la notte della tragedia di Cutro. Lo deve fare a tutela di tutti: dello Stato italiano, del ruolo della Guardia costiera e della Guardia di finanza”, ha concluso.