Migranti: Paita, 'non solo Salvini ma anche Conte in Aula, risponda del suo operato'

Roma, 3 mar. (Adnkronos) – “ I 5 stelle chiedono Salvini in aula. L’ho chiesto anche io e lo ribadisco. Solo che a rendere conto del suo operato dovrebbe essere anche e soprattutto Giuseppe Conte che ha condiviso ed emanato le regole che hanno indebolito l’azione di salvataggio delle persone in mare. Invece tace, da giorni. #ConteRispondi”. Così su Twitter Raffaella Paita, presidente di Azione-Italia Viva in Senato.