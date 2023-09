Migranti: palla ad ambasciatori Ue per accordo su regolamento crisi

Bruxelles, 28 set. – (Adnkronos) – Una posizione negoziale del Consiglio Ue sul regolamento sulle crisi migratorie ancora non c'è, formalmente, anche se la Germania ha annunciato, durante la sessione pubblica del Consiglio Affari Interni a Bruxelles, il proprio appoggio al testo di compromesso preparato dalla presidenza spagnola. "La sessione di oggi non aveva un testo sul tavolo", spiega una fonte diplomatica europea a margine dei lavori.

Il regolamento sulle crisi è l'ultimo pezzo del patto Ue sulle migrazioni e l'asilo ancora bloccato in Consiglio. La presidenza, nota la fonte, ha semplicemente spiegato di non aver sentito "obiezioni al fatto di mettere un testo sul tavolo del Coreper", il Comitato dei rappresentanti permanenti degli Stati membri. Le delegazioni hanno sì visto "un testo", ma "non sappiamo se sarà quello il testo" che la presidenza metterà sul tavolo degli ambasciatori degli Stati membri presso l'Ue, né esattamente quando lo farà.

Una riunione del Coreper è in programma per questa sera alle 18, per preparare il summit di Granada, ma allo stato, secondo la fonte, non è chiaro se il testo di compromesso arriverà sul tavolo già oggi. Secondo altre fonti, invece, la situazione è molto tranquilla e il testo di compromesso verrà discusso nel Coreper. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi non è intervenuto nella sessione pubblica e non ha rilasciato dichiarazioni.