Migranti: Pd, 'accordo con Albania pericoloso pasticcio'**

Roma, 6 nov. (Adnkronos) – "L'accordo che il Governo Meloni ha raggiunto con il governo albanese sembra configurarsi come un pericoloso pasticcio, parecchio ambiguo. Se infatti si è, come sembra, di fronte a richiedenti asilo, appare assolutamente inimmaginabile compiere con personale italiano e senza esborso di risorse, come annunciato, le procedure di verifica delle domande d'asilo".Così Pierfrancesco Majorino, responsabile Politiche migratorie della segreteria nazionale del Pd.

"Non si comprende poi come possano essere gestiti gli eventuali ricorsi e meno ancora come possano verificarsi gli eventuali rimpatri in assenza di accordi bilaterali. Il governo continua a gettare pericoloso fumo negli occhi ignorando quanto stiamo sostenendo da tempo e prima di noi aveva affermato con grande autorevolezza il Presidente Mattarella: servono nuove vie d'accesso legali. Questo dovrebbe essere il terreno prioritario su cui lavorare".

"Inoltre pensiamo che in Europa debba essere ripresa la battaglia per cambiare le regole derivanti dagli accordi di Dublino e perché si compia vera redistribuzione obbligatoria della gestione dell'accoglienza. Scelte che implicano strategie chiare e trasparenti".