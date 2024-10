Migranti: Pd presenta proposta superamento Bossi-Fini, Majorino 'serve svolta'**

Roma, 17 ott. (Adnkronos) - "Abbiamo intitolato questo incontro 'La svolta necessaria' perchè riteniamo sempre più necessaria una svolta nelle politiche dell'immigrazione. E lo facciamo in un momento in cui si sta toccando uno dei livelli più bassi nella gest...

Roma, 17 ott. (Adnkronos) – "Abbiamo intitolato questo incontro 'La svolta necessaria' perchè riteniamo sempre più necessaria una svolta nelle politiche dell'immigrazione. E lo facciamo in un momento in cui si sta toccando uno dei livelli più bassi nella gestione delle politiche dell'immigrazione. Faccio riferimento all'incredibile scelta di deportare persone in Albania, scelta peraltro costosissima". Così Pier Francesco Majorino, responsabile Immigrazione del Pd, aprendo l'iniziativa dem al Nazareno che sarà chiusa dalla segretaria Elly Schlein.

"Oggi presentiamo una proposta per il superamento della Bossi-Fini, una proposta che per noi è il cuore di un cambiamento possibile all'interno delle politiche sulla migrazione".