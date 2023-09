Il ministro dell’Interno, Piantedosi, ha smentito le dichiarazioni del vicepremier Matteo Salvini, per quanto riguarda il possibile complotto associato agli sbarchi di migranti.

Migranti, Piantedosi smentisce Salvini: “Regia occulta dietro gli sbarchi? Non ci sono prove”

Il ministro dell’Interno Piantedosi ha smentito le dichiarazioni del vicepremier Matteo Salvini sul possibile complotto ai danni dell’Italia che, secondo il segretario della Lega, spiegherebbe l’aumento di sbarchi di migranti a Lampedusa. “Non ho la prova tangibile ma sono solito fare affermazioni solo se sono suffragate da elementi di prova. Adesso, non so perché il ministro Salvini l’abbia detto ma certo in un giorno c’è stata una tale concentrazione di arrivi di barchini, che noi sappiamo essere partiti dall’area di Sfax, che è difficile immaginare che non ci sia stata la possibilità di controllare un’area ben precisa con seimila persone in spiaggia e oltre 200 barchini pronti a partire” ha dichiarato il titolare del Viminale durante il dibattito “Immigrazione, sicurezza, cittadinanza: governare il presente” alla Festa nazionale di Italia Viva.

Migranti, le dichiarazioni di Matteo Salvini: “Un atto di guerra”

Secondo Matteo Salvini ci sarebbe una “regia occulta” dietro gli sbarchi. Il segretario è convinto che i numeri record degli sbarchi sono “un atto di guerra. Penso che sia qualcosa di voluto e organizzato anche per mettere in difficoltà un governo scomodo. Sono convinto che ci sia una pianificazione e una regia dietro a questo esodo, perché 6 mila arrivi in 24 ore non è un caso“. Ha poi aggiunto che “il governo della Tunisia ha dichiarato guerra all’Italia“. Molti esponenti dell’opposizione hanno attaccato Salvini.