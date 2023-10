Migranti: Picierno, 'grave se ci fosse archivio per uso strumentale'

Roma, 6 ott. (Adnkronos) - "Un giudice deve essere imparziale e apparire imparziale, ritengo quindi inopportuna la partecipazione della giudice alla manifestazione. I cittadini devono nutrire piena fiducia in un giudice che emette sentenze e che ha il potere di disporre della libertà per...

Roma, 6 ott. (Adnkronos) – "Un giudice deve essere imparziale e apparire imparziale, ritengo quindi inopportuna la partecipazione della giudice alla manifestazione. I cittadini devono nutrire piena fiducia in un giudice che emette sentenze e che ha il potere di disporre della libertà personale degli individui". Così la vicepresidente del Parlamento Europeo, Pina Picierno, intervenendo a 'L'aria che tira' su La7.

"Allo stesso tempo, però, vi è un altro tema, cioè quello della diffusione da parte del vice premier Salvini di un video di cui non si conosce la provenienza. Soprattutto non si capisce chi abbia conservato questo video. Se ci fossero archivi di immagini conservate da qualcuno che vengono utilizzate in modo strumentale in base a necessità, sarebbe molto grave".