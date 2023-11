Migranti: Picierno (Pd), 'accordo con Albania costoso e dannoso per l'Italia'

Migranti: Picierno (Pd), 'accordo con Albania costoso e dannoso per l...

Roma, 8 nov. (Adnkronos) – "Il punto centrale è capire se l'accordo sui migranti con l'Albania, che si presenta come un vero e proprio pastrocchio, rappresenti un problema soltanto perché estremamente costoso oppure anche perché dannoso". Così Pina Picierno, Vicepresidente del Parlamento Europeo, intervenendo a 'L'Aria che tira' su La7.

"I costi saranno, infatti, sostenuti esclusivamente dal nostro Paese, che affronterà tutti gli oneri finanziari. Bisogna poi chiedersi quanto sarà dannoso, nel senso che genera una violazione delle norme nazionali, internazionali e di quelle che regolano il diritto di asilo. Un accordo bilaterale non può infatti essere sovraordinato rispetto alle norme di ogni livello. Si configura, inoltre, un trattenimento di queste persone fino a un mese nelle strutture in Albania, che invece dovrebbe essere disposto da un magistrato, l'unico che può determinare la privazione della libertà personale. La richiesta di asilo in Italia è valutata da commissioni provinciali e nel caso fosse concessa queste persone dovranno poi essere accompagnate nel nostro Paese".

"Si tratta complessivamente di un meccanismo davvero cervellotico, che peserà fortemente sulle tasche dei contribuenti italiani, senza risolvere alcun tipo di problema. La questione migratoria deve essere, invece, affrontata, nelle sedi europee, in un'ottica di redistribuzione e non emergenziale".