Migranti: Pizzarotti (+E), 'Lampedusa mostra fallimento retorica Salvini e Meloni'

Roma, 14 set. (Adnkronos) – "Le immagini di Lampedusa di questi giorni mostrano una situazione drammatica rispetto alla falsa retorica della destra italiana del ‘blocchiamoli sulle coste libiche o tunisine’, basta immaginare i titoli che farebbero se oggi ci fosse la sinistra al governo invece che loro". Lo ha detto a Rainews 24 Federico Pizzarotti, presidente di +Europa.

"Salvini oggi torna sui suoi decreti sicurezza e sul dare la colpa a Bruxelles, perché se Salvini non è a Roma la colpa allora è di Roma, ma se Salvini è a Roma ed è al governo non può dare la colpa a se stesso e scarica la responsabilità su Bruxelles in un'ottica prossima alle elezioni europee, cercando di dare una controffensiva all’Europa e al fatto che debba esserci una maggioranza di destra anche in Europa – ha proseguito -. Purtroppo, quello che davvero manca è un sistema organizzato nella gestione del fenomeno migratorio: l’emergenza diventa tale gestendo in questo modo un fenomeno complesso fino ad arrivare alle immagini di questi giorni, con persone e tutta l’isola di Lampedusa allo stremo delle forze". "Come +Europa abbiamo da anni una proposta di legge in Parlamento per gestire i flussi in modo diverso: l’immigrazione va gestita stimolando anche l’accoglienza, ne abbiamo bisogno lavorativo e umanitario", ha concluso Pizzarotti.