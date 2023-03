Migranti: Prodi, 'bene Cdm a Cutro ma pensino anche a Calabria, non sia per riparare errore'**

Roma, 5 mar. (Adnkronos) – Un Consiglio dei ministri a Cutro va bene, "purché trattino anche il problema della Calabria. Conosco bene Crotone, Cutro, quella zona, è un cimitero di industrie, guardarla fa spavento". Lo ha affermato Romano Prodi, ospite di 'In mezz'ora in più' su Raitre.

"Si pensa a questo regionalismo differenziato -ha aggiunto l'ex premier- ma una politica unitaria, forte per il Mezzogiorno non la vedo. Abbiamo bisogno di dare agli abitanti del Sud l'idea che il futuro non è solo quello di scappare come sta avvenendo adesso nella classe dirigente meridionale. Se il Consiglio dei ministri prendesse questa simbologia potrebbe anche essere utile, se è solo una riparazione per un errore fatto in precedenza vale quello che vale, prendiamolo così".