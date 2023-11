Migranti: Protocollo Italia-Albania, 14 articoli e in vigore per 5 anni

Migranti: Protocollo Italia-Albania, 14 articoli e in vigore per 5 anni

Roma, 7 nov. (Adnkronos) - Sono 14 gli articoli del Protocollo sottoscritto ieri tra Giorgia Meloni e Edi Rama in materia di flussi migratori. L'accordo, si legge, "resta in vigore per 5 anni. Salvo che una delle due Parti comunichi, con preavviso di almeno sei mesi rispetto alla scadenza,...

Roma, 7 nov. (Adnkronos) – Sono 14 gli articoli del Protocollo sottoscritto ieri tra Giorgia Meloni e Edi Rama in materia di flussi migratori. L'accordo, si legge, "resta in vigore per 5 anni. Salvo che una delle due Parti comunichi, con preavviso di almeno sei mesi rispetto alla scadenza, la propria intenzione di non rinnovare il presente protocollo, questo è rinnovato tacitamente per un ulteriore periodo di 5 anni”.