Migranti: Protocollo Italia-Albania, 'osservati accordi internazionali e tutela diritti'

Roma, 7 nov. (Adnkronos) - L'accordo tra Italia e Albania sui flussi migratori è stato sottoscritto "in osservanza degli accordi internazionali nell'ambito della tutela dei diritti dell'uomo e, in particolare, nell'ambito della migrazione". E' quanto si legg...

Roma, 7 nov. (Adnkronos) – L'accordo tra Italia e Albania sui flussi migratori è stato sottoscritto "in osservanza degli accordi internazionali nell'ambito della tutela dei diritti dell'uomo e, in particolare, nell'ambito della migrazione". E' quanto si legge nel Protocollo, firmato ieri dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e dal premier albanese Edi Rama.

Nel Protocollo inoltre viene sottolineato come Italia e Albania ritengano "necessario intensificare la collaborazione nell'ambito della gestione dei flussi migratori, anche in considerazione della vicinanza geografica e della comunanza di interessi e di aspirazioni", "certi delle azioni da intraprendere per la prevenzione dei flussi migratori illeciti e della tratta degli esseri umani e, nel contempo, per garantire la tutela dei diritti dell'uomo".