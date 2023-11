Migranti: Provenzano, 'non chiediamo espulsione Rama da Pse, poniamo tema politico'

Roma, 9 nov. (Adnkronos) - "Non abbiamo avanzato una richiesta formale di espulsione" di Edi Rama dal Pse, "ma posto un tema politico". Così Peppe Provenzano, arrivato a Malaga per il congresso del Pse, risponde sulla vicenda Rama. "Alla presidenza del Pse porremo la ...

Roma, 9 nov. (Adnkronos) – "Non abbiamo avanzato una richiesta formale di espulsione" di Edi Rama dal Pse, "ma posto un tema politico". Così Peppe Provenzano, arrivato a Malaga per il congresso del Pse, risponde sulla vicenda Rama. "Alla presidenza del Pse porremo la questione delle compatibilità tra questo genere di accordi e i principi del socialismo europeo. Il tema per noi non sono le procedure, serve una discussione che definisca una linea chiara su una tema cruciale".