Migranti: Provenzano (Pd), 'per Meloni riforma Dublino non priorità'

Roma, 22 set. (Adnkronos) – "Il presidente Mattarella, che ha a cuore l'Italia e un'Europa migliore, sui migranti ha posto la priorità della riforma del sistema di Dublino. La presidente Meloni, da giorni, ci spiega che la riforma di Dublino non è una priorità. E per non turbare gli amici nazionalisti nemmeno la chiede". Così su X Peppe Provenzano, responsabile Esteri, Europa e cooperazione internazionale del Pd.