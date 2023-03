Migranti: Provenzano, 'Piantedosi non ha spiegato catena di comando'**

Roma, 7 mar. (Adnkronos) - "Chi ha impedito che l'operazione di polizia evolvesse in soccorso? Il ministro Piantedosi non ha spiegato quale è la catena di comando scaricando la responsabilità sulla guardia di finanza e sulla guardia costiera. Chi ha deciso in quelle 6 ore di ...

Roma, 7 mar. (Adnkronos) – "Chi ha impedito che l'operazione di polizia evolvesse in soccorso? Il ministro Piantedosi non ha spiegato quale è la catena di comando scaricando la responsabilità sulla guardia di finanza e sulla guardia costiera. Chi ha deciso in quelle 6 ore di buco che dovesse rimanere un'operazione di polizia e non di soccorso? Il nodo è tutto qui". Così Peppe Provenzano del Pd in aula alla Camera dopo l'informativa del ministro Matteo Piantedosi.