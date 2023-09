Migranti: Rampelli, 'io crocifisso per idea di dissuadere le partenze'

Roma, 20 set. - (Adnkronos) - "Qualunque persona, anche la più disperata, non va a rischiare di morire con tanta disinvoltura. Mi pare ovvio (ed è stato dimostrato dai documenti raccolti) che i trafficanti di esseri umani pubblicizzino viaggi/crociera in Italia che poi si scoprono...

Roma, 20 set. – (Adnkronos) – "Qualunque persona, anche la più disperata, non va a rischiare di morire con tanta disinvoltura. Mi pare ovvio (ed è stato dimostrato dai documenti raccolti) che i trafficanti di esseri umani pubblicizzino viaggi/crociera in Italia che poi si scoprono essere roulette russe… una tragedia nella tragedia. Sei mesi fa sono stato crocefisso quando parlai di campagne di informazione sui social in quelle nazioni". Così Fabio Rampelli, esponente di Fdi e vicepresidente della Camera, in un'intervista oggi su Il Giornale.

"Le comunicazioni che giungono in Africa – aggiunge – sono vere e proprie fake. Non fanno vedere i gommoni stracolmi e laceri, né le attività di spaccio e prostituzione cui sono spesso costretti i migranti, nemmeno quelle dei tanti senza fissa dimora che dormono tra i cartoni alle stazioni o nei giardini pubblici, senza giacigli e senza servizi primari".

"Stiamo costruendo le condizioni per non far partire i barconi dall’Africa, salvando così altre decine di migliaia di vite umane dal rischio annegamenti. Per farlo servono accordi bilaterali, sviluppo del Piano Mattei e investimenti adeguati per sostenerlo unitamente al passaggio culturale da un approccio predatorio voluto contestualmente da una visione turbo liberista e dal suo simmetrico opposto totalitario", conclude.